Harris à la frontière mexicaine pour tenter de marquer des points sur l'immigration

La vice-présidente et candidate démocrate a choisi l'Arizona pour son premier déplacement de ce type depuis qu'elle s'est lancée dans la course à la Maison Blanche, après le retrait du président Joe Biden en juillet.

Dans cet Etat du sud-ouest des Etats-Unis qui sera très disputé lors du scrutin du 5 novembre, Kamala Harris s'est rendue à Douglas, une ville frontalière, où elle a rencontré des agents de la police aux frontières, le long du mur qui sépare le pays du Mexique.

La candidate doit appeler sur place "à durcir les mesures de sécurité" à la frontière, selon un responsable de sa campagne et devrait promettre de renforcer les effectifs des forces de l'ordre et de déployer plus d'équipements de détection de fentanyl, un puissant opiacé de synthèse qui fait des ravages aux Etats-Unis.

La démocrate de 59 ans, ancienne procureure, entend aussi "exposer l'échec de Donald Trump à répondre au défi (de l'immigration) quand il était président et ses manoeuvres récentes pour torpiller des solutions soutenues par les deux partis".