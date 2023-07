Interdite d'avorter, une Texane raconte avoir dû accoucher d'un enfant non-viable

"C'était horrible car je voulais que ma fille repose en paix le plus vite possible et nous avons dû attendre jusqu'à sa naissance", témoigne auprès de l'AFP Samantha Casiano, âgée de 29 ans. "Ma fille souffrait d'anencéphalie, et allait donc forcément mourir rapidement, avant ou après la naissance."

Dans une telle situation, une interruption médicale de grossesse est souvent proposée aux familles, la malformation condamnant irrémédiablement l'enfant.

Mais depuis que la Cour suprême américaine a annulé le droit constitutionnel à l'avortement en juin 2022 et rendu aux Etats la liberté de légiférer eux-mêmes sur cette question, une quinzaine d'entre eux ont adopté des lois ultra-restrictives ou rendu l'avortement illégal sur leur sol.