Iran: deux actrices poursuivies pour être apparues sans voile

"A la suite du retrait du hijab par Afsaneh Baygan et Fatemeh Motamedarya, deux actrices de cinéma et de télévision, lors d'une cérémonie, une action en justice a été lancée contre elles et l'affaire a été transmise au parquet", a indiqué l'agence Fars, citant un communiqué de la police.

Les images des deux femmes étaient devenues virales sur les réseaux sociaux dimanche après avoir assisté à une soirée d'hommage à un célèbre acteur iranien, Atila Pesyani, organisée à Téhéran.