Israël bombarde des cibles du Hezbollah au Liban, appel à un cessez-le-feu de 21 jours

Depuis lundi, les frappes israéliennes ont fait plus de 600 morts au Liban, dont de nombreux civils, tandis que le mouvement islamiste libanais, soutenu par l'Iran, a multiplié les tirs de roquettes vers le nord d'Israël et visé pour la première fois avec un missile la grande ville de Tel-Aviv, dans le centre du pays.

Israël a bombardé jeudi des dizaines de cibles du Hezbollah au Liban, où les Etats-Unis et la France ont appelé à un cessez-le-feu de 21 jours après des frappes aériennes massives qui ont attisé la crainte d'un embrasement du Proche-Orient.

"Nous étions avec mes sœurs et des cousins, quand des avions ont frappé tout d'un coup", a raconté mercredi à l'hôpital de Baalbeck Zeinab al-Moussawi, une femme blessée la veille.

Selon le ministère de la Santé libanais, une frappe a fait au moins neuf morts et 11 blessés à Younine, une localité de la Békaa proche de Baalbeck.

Jeudi, l'armée israélienne a annoncé que ses avions de combat avaient attaqué 75 objectifs militaires du Hezbollah pendant la nuit, dans le sud du Liban et dans la plaine de la Békaa, dans l'est, deux places fortes du Hezbollah.

"Il y avait des restes humains, mes cousins, tout autour de nous, et la maison a été détruite", a-t-elle dit.

Les bombardements ont jeté plus de 90.000 personnes sur les routes au Liban, selon l'ONU, fuyant vers Beyrouth ou la Syrie.

- "Une chance à la diplomatie" -

La France et les Etats-Unis, rejoints par des pays arabes, occidentaux et européens, ont appelé mercredi à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" pour "donner une chance à la diplomatie", en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

"Il est temps de parvenir à un règlement à la frontière israélo-libanaise qui garantisse la sécurité et permette aux civils de rentrer dans leurs foyers", ont écrit les présidents français et américain, Emmanuel Macron et Joe Biden.

LOUAI BESHARA

Le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, allié d'extrême droite clef pour la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a rejeté cet appel.