Israël en état d'alerte avant l'anniversaire du 7 octobre, prépare une riposte contre l'Iran

Il a aussi dénoncé "la menace permanente que font peser sur l'Etat (d'Israël) l'Iran et ses mandataires terroristes, qui sont aveuglés par la haine et déterminés à détruire notre seul et unique Etat-nation juif".

"Cette semaine, nous commémorerons l'anniversaire de la guerre et du 7 octobre. Nous sommes prêts à augmenter nos forces en prévision de ce jour", par craintes d'attentats, a dit le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, sans autre précision.

Ennemi juré d'Israël et allié du Hamas et du Hezbollah, l'Iran a présenté son attaque aux missiles mardi contre le territoire israélien comme une riposte à l'assassinat des chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien.

Israël y "prépare une réponse", a indiqué à l'AFP un responsable militaire israélien sous couvert d’anonymat.

"Pour chaque action, il y aura une réaction proportionnelle et similaire de l'Iran, et même plus forte", a prévenu le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi.

- Le contact avec Safieddine perdu -

Selon Téhéran, les quelque 200 missiles tirés vers Israël constituent une réponse "légitime" à l'assassinat de Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans un raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, et à celui le 31 juillet d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, tué dans une explosion à Téhéran imputée à Israël.