Plusieurs explosions entendues au sud de Beyrouth après des appels israéliens à évacuer

L'armée israélienne a lancé samedi soir de nouveaux appels à évacuer aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, où elle continue de viser des cibles du mouvement islamiste libanais Hezbollah. Plusieurs explosions ont été entendues plus tard dans la soirée, a constaté l'AFP.

"Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez immédiatement évacuer les bâtiments désignés et ceux qui leur sont adjacents et vous en éloigner d'au moins 500 mètres", a écrit samedi en début de soirée le porte-parole de l'armée pour le public arabophone, Avichay Adraee, sur son compte X (ex-Twitter), en mentionnant plusieurs quartiers de la banlieue sud.

Les raids aériens israéliens se multiplient autour de la capitale libanaise ces derniers jours. Tsahal dit viser plusieurs dirigeants du mouvement pro-iranien Hezbollah dans la capitale et ses environs.