"Violentes" frappes israéliennes au sud de Beyrouth après des appels à évacuer

L'agence de presse nationale libanaise ANI a fait état samedi de cinq frappes israéliennes visant la banlieue sud de Beyrouth et ses environs, dont quatre "très violentes", peu après des appels israéliens à évacuer plusieurs quartiers de ce fief du Hezbollah.

Des journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs explosions détonantes et vu de la fumée s'élever de la banlieue sud de Beyrouth. Des ambulances se sont précipitées sur place, selon l'ANI, qui rapporte également la présence de drones de reconnaissance israéliens volant à basse altitude.

"Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez immédiatement évacuer les bâtiments désignés et ceux qui leur sont adjacents et vous en éloigner d'au moins 500 mètres", avait écrit samedi en début de soirée le porte-parole de l'armée pour le public arabophone, Avichay Adraee, sur son compte X (ex-Twitter), en mentionnant plusieurs quartiers de la banlieue sud.