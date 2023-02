JO 2024 : Le CIO demande à l'Ukraine de cesser ses menaces de boycott

Le Comité international olympique (CIO) a appelé l'Ukraine à cesser de menacer de boycotter les Jeux olympiques de Paris 2024 via une lettre envoyée à Vadym Gutzeit, président du comité olympique ukrainien et ministre des Sports. Dans cette lettre de quatre pages que l'agence de presse allemande dpa a pu consulter jeudi, le président du CIO Thomas Bach a qualifié l'action de l'Ukraine de "prématurée".

L'Ukraine menace de boycotter les Jeux de Paris après que le CIO a déclaré qu'il étudiait la manière dont les athlètes russes et bélarusses pourraient participer dans les compétitions sportives, y compris les Jeux de Paris de l'année prochaine. Dans la lettre, Bach a écrit que la participation d'athlètes russes et biélorusses sous des drapeaux neutres "n'a même pas encore été discutée concrètement".

Selon M. Bach, la lettre envoyée par l'Ukraine aux comités olympiques nationaux, aux fédérations internationales, aux membres du CIO et aux futurs pays hôtes des JO, a été perçue par la grande majorité d'entre eux comme étant, à tout le moins, "extrêmement regrettable d'influencer publiquement leur prise de décision".

Le président du CIO a également souligné qu'un boycott irait "à l'encontre de la Charte olympique et ne ferait que nuire aux athlètes ukrainiens. Et comme l'histoire l'a montré, les boycotts précédents n'ont pas atteint leurs objectifs politiques".

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les athlètes russes et bélarusses sont exclus de la plupart des grands événements sportifs et lorsqu'ils concourent en tant qu'athlètes neutres, les symboles nationaux tels que le drapeau et l'hymne national sont exclus.