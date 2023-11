La Chine dit accueillir des réfugiés fuyant les combats en Birmanie

Selon l'ONU, plus de 200.000 personnes ont fui leurs domiciles en raison de combats qui ont éclaté le 27 octobre dans le nord de l'État Shan, près de la frontière chinoise, où trois groupes ethniques minoritaires ont coordonné une attaque contre le pouvoir militaire central. Au moins 75 civils ont été tués et 94 ont été blessés, ont indiqué les Nations unies.

L'offensive a été lancée par l'Armée de libération nationale Taaung (TNLA), l'Armée d'Arakan (AA) et l'Alliance démocratique nationale du Myanmar (MNDAA).

Selon la junte militaire au pouvoir en Birmanie, ces forces rebelles ont conquis des villes, des villages et pris le contrôle de routes commerciales vitales reliant le pays à la Chine.

"Nous (...) exhortons les parties belligérantes dans le nord de la Birmanie à cesser les hostilités dès que possible afin que les personnes déplacées puissent rentrer chez elles le plus vite possible", a ajouté Mao Ning.