La Chine mène un exercice militaire près d'un récif disputé avec les Philippines

La Chine "mène une patrouille de combat conjointe dans l'espace maritime et aérien près de l'île de Huangyan", le nom en chinois du récif de Scarborough, a indiqué dans un communiqué le Théâtre d'opération sud de l'armée.

Ces manoeuvres interviennent au moment où les Philippines ont lancé mercredi deux jours d'exercices maritimes et aériens conjoints avec les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.

L'opération vise à "tester les capacités de reconnaissance et d'alerte précoce, de manoeuvre rapide et de frappe conjointe de ses troupes", a-t-il précisé.

"Toutes les activités militaires qui perturbent la situation en mer de Chine méridionale, créent des points de tension et compromettent la paix et la stabilité régionales sont sous contrôle", a souligné l'armée chinoise, dans une apparente allusion aux manoeuvres menées par les Philippines, les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.

La Chine revendique une grande partie des îles et récifs de la mer de Chine méridionale. D'autres pays riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei ont des prétentions concurrentes, qui se chevauchent parfois.