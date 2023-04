La Croix-Rouge et l'OMS demandent un accès humanitaire au Soudan

La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont appelé mardi les parties belligérantes au Soudan à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin.

"Nous avons des ambulances, des personnes capables d'apporter les premiers soins et un soutien psychosocial, mais cela ne sera possible que lorsque les corridors humanitaires seront garantis par toutes les parties", a déclaré le chef de la délégation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Farid Aiywar aux journalistes à Genève par visioconférence depuis Nairobi.

Le personnel de l'ONU ne peut également plus travailler. "Nous avons environ 4.000 employés qui travaillent dans le pays (dont) 800 employés internationaux. Nous sommes bien sûr inquiets pour leur sécurité", a déclaré la porte-parole de l'ONU à Genève, Alessandra Vellucci.