La Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Hélène

L'ouragan devrait devenir un "ouragan majeur" et pourrait notamment provoquer "des vents violents et des pluies diluviennes sur une grande partie de la Floride et du sud-est des Etats-Unis", a précisé l'organisme dans son dernier bulletin.

Il pourrait toucher la Floride jeudi soir en ouragan de catégorie 3 voire 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5), selon les autorités locales de l'Etat de Floride.

Le gouverneur de l'Etat, Ron DeSantis, a imposé un état d'urgence à presque tous les comtés de Floride, qui en compte 67.

Il a également mobilisé la Garde nationale et des milliers de personnes en prévision d'éventuelles opérations de recherche et de sauvetage, de rétablissement de l'électricité et de dégagement des routes.