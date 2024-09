Frigos, climatisations: le boom du secteur du froid menace le climat, selon un rapport

CRISTINA QUICLER

L'explosion de la demande en climatisations, réfrigérateurs et autres systèmes de froid peut aggraver l'urgence climatique faute de solutions durables, pointe un rapport publié mercredi en marge de l'assemblée générale des Nations unies à New York.

Le volume de ce secteur, dominé par les climatisations mais qui inclut aussi réfrigérateurs, chaînes du froid et transports, va être multiplié par sept en Afrique et par quatre en Asie d'ici 2050, souligne ce rapport de l'agence onusienne pour l'environnement (UNEP) et de l'IFC, organe de la Banque mondiale pour le secteur privé.