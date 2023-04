La pollution de l'air en Thaïlande conduit des millions de personnes chez le médecin

Selon la société de surveillance de la qualité de l'air IQAir, Bangkok et la ville de Chiang Mai, dans le Nord du pays, figuraient jeudi matin parmi les villes les plus polluées du monde.

Le Dr Opas a précisé que les problèmes respiratoires, les dermatites, les inflammations oculaires et les maux de gorge figuraient parmi les motifs de consultation les plus courants.

Les autorités sanitaires ont exhorté la population à utiliser des masques anti-pollution N95 de haute qualité, à fermer les fenêtres et les portes, à passer le moins de temps possible à l'extérieur et à faire de l'exercice à l'intérieur.

"Aujourd'hui, il y a tellement de smog. Je tousse tellement", a déclaré un internaute sur Facebook. "J'ai mal à la gorge. J'ai fait un test Covid mais ce n'est pas ça. Quand je vois le niveau de pollution, ça pourrait être ça".