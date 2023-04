La radio publique suédoise cesse à son tour ses activités sur Twitter

La radio publique suédoise Sveriges Radio (SR) a annoncé mardi la fin de ses activités sur Twitter, après des décisions similaires aux Etats-Unis et au Canada face aux décisions controversées du réseau social d'Elon Musk.

"Sveriges Radio a depuis un certain temps réduit la priorité de sa présence sur Twitter et nous avons maintenant pris la décision d'arrêter complètement d'être actifs sur la plateforme, ainsi que de supprimer une série de comptes", a déclaré sur son blog le groupe d'antennes les plus écoutées du pays nordique.