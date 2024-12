Le prince Andrew: reclus et controversé, que devient le duc d’York?

Depuis le scandale sexuel qui l’a éclaboussé, le prince Andrew, duc d’York, a disparu des radars publics. Déchu de ses titres militaires et royaux, il mène aujourd’hui une existence de retraité controversée, loin des fastes de la monarchie britannique. Retour sur son quotidien discret et les tensions familiales qui l’entourent.

Le prince Andrew n’est plus qu’une ombre dans l’univers monarchique. Selon Amélie Schildt, experte royauté pour RTL info : "Depuis qu’il ne représente plus la Couronne, il est absent de tous les événements et activités officielles".

Ses rares apparitions publiques se limitent aux messes de Noël et de Pâques, mais son quotidien se passe principalement au Royal Lodge, une majestueuse résidence de 30 pièces située dans le domaine de Windsor. Là, il partage encore les lieux avec son ex-épouse, Sarah Ferguson.