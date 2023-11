La situation à Gaza est "catastrophique": 100.000 Palestiniens fuient la région, Macron lance un nouvel appel

Au Proche-Orient, c'est le 35ᵉ jour de guerre dans la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce plus que jamais une situation humanitaire catastrophique. Dans un entretien accordé à la BBC, Emmanuel Macron, le président français, exhorte Israël à cesser les bombardements sur les civils.

100 000 Palestiniens ont fui ces dernières heures le nord de Gaza, direction le sud. Parmi eux, une grande mère et sa petite fille, un nourrisson qui a à peine 9 h de vie. "Elle est née à 6 h 30 ce matin et à 9 h, nous prenions la route. Elle et sa mère n'ont même pas pu se reposer. Le bébé n'a pas encore été allaité. Cela fait 5 h que nous marchons" explique la femme.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, parle d'un système sanitaire à genoux. Il énumère mes atrocités dans la région : "des couloirs d'hôpitaux où s'entassent des blessés, des malades, des mourants, des morgues qui débordent, des chirurgies sans anesthésie". "En moyenne, un enfant est tué toutes les dix minutes à Gaza" déclare-t-il.