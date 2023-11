Faute d'électricité, deux bébés prématurés sont décédés à Gaza, selon une organisation israélienne: 37 autres sont en danger

L'ONG israélienne Physician for Human Rights-Israel a rapporté samedi que "deux bébés prématurés (étaient) morts" après l'arrêt forcé des soins intensifs néonataux faute d'électricité à l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, assiégé. Il y a aussi "un vrai risque pour la vie des 37 autres bébés prématurés" de ce service, avertit l'ONG, alors que d'intenses combats opposent troupes israéliennes et combattants du Hamas et du Jihad islamique, deux mouvements islamistes palestiniens, à proximité de cet établissement de la ville de Gaza.

Médecins sans frontières (MSF), dont des personnels opèrent encore dans l'hôpital, rapporte qu'"au cours des dernières 24 heures (...) l'hôpital al-Chifa, a été frappé à plusieurs reprises, notamment la maternité".