"Arrêtez le bain de sang": des milliers de personnes manifestent à Bruxelles en soutien au peuple palestinien

La marche est soutenue par un grand nombre d'organisations de la société civile: la FGTB, le CNCD-11.11.11, la Communauté palestinienne de Belgique et du Luxembourg, le Comité belge de soutien au Peuple Sahraoui, et d'autres encore. "Nous voulons nous unir pour souligner l'importance du respect du droit international, mais aussi pour dénoncer l'inaction de l'Europe face aux violations continues du droit international en Palestine", selon les organisations.

Les participants à la marche se sont rassemblés à 14h00 à la gare de Bruxelles-Nord. Vers 14h30, les marcheurs sont partis en direction de la gare de Bruxelles-Midi. Les discours et allocutions y seront prononcés à 16h30.

Plusieurs figures au micro

Omar Barghouti, militant palestinien des droits de l'homme et membre du mouvement international BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), prononcera un discours. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, banni d'Israël, s'adressera également à la foule. Un représentant du syndicat ACV Puls/CNE témoignera de la décision des travailleurs et syndicalistes belges de ne plus charger dans les aéroports les armes à destination d'Israël. Des représentants de l'Union des Progressistes Juifs de Belgique doivent en ce qui les concerne prendre la parole pour évoquer la situation et l'importance de ne pas confondre critique d'Israël et antisémitisme.