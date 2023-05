Un total de 127 personnes ont été tuées "à ce jour" dans des inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans trois régions du Rwanda, a annoncé mercredi la présidence dans un communiqué.

Des opérations de secours sont en cours dans les provinces de l'Ouest, du Nord et du Sud afin notamment de permettre "l'évacuation et la relocalisation temporaire des habitants des zones touchées et à hauts risques alors que les pluies se poursuivent", ajoute la présidence.