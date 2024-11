"Le FBI vous retrouvera toujours": après 20 ans de fuite, un terroriste américain a été capturé au Pays de Galles

Daniel Andreas San Diego, âgé de 46 ans, figurait parmi les "terroristes les plus recherchés" du FBI pour son implication présumée dans deux attentats à la bombe en 2003, dans la région de San Francisco. Selon les autorités, il a été arrêté par l'Agence nationale contre le crime (NCA) du Royaume-Uni lundi, dans une zone rurale près de Conwy, au nord du Pays de Galles.

Un message fort des autorités

Lors de son arrestation, Daniel Andreas San Diego, décrit comme adepte d’un régime vegan et ancien spécialiste en réseaux informatiques, se trouvait près d’un bois. Il a comparu mardi devant le tribunal de Westminster, marquant le début de son processus d'extradition vers les États-Unis. Christopher Wray, directeur du FBI, a déclaré : "L’arrestation de Daniel San Diego, après plus de 20 ans, montre que, peu importe le temps que cela prend, le FBI vous retrouvera et vous tiendra responsable de vos actes."

Il a ajouté : "Il y a une bonne et une mauvaise manière d’exprimer ses opinions dans notre pays. Recourir à la violence et à la destruction de biens n’est pas la bonne manière."

Outre son régime alimentaire, le FBI avait diffusé plusieurs informations pour faciliter son identification. Daniel Andreas San Diego est notamment connu pour un tatouage sur sa poitrine avec les mots : "It only takes a spark" (Il suffit d’une étincelle). Selon l’agence, ce tatouage ainsi que d'autres auraient pu être modifiés ou dissimulés au cours de sa fuite.