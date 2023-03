Le Premier ministre japonais à Boutcha, lors d'une visite "historique" en Ukraine

Il s'est rendu à Boutcha en train, en début d'après-midi, peu après son arrivée à Kiev et avant sa rencontre avec le président Volodymyr Zelensky, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Sa visite intervient au moment où le président chinois Xi Jinping se trouve à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine avec, au centre des discussions, l'invasion russe de l'Ukraine.

Fumio Kishida doit, lui, rencontrer Volodymyr Zelensky pour lui transmettre "son respect pour le courage et la persévérance du peuple qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l'Ukraine du Japon et du G7", dont le pays asiatique est l'hôte cette année, a déclaré la diplomatie nippone dans un communiqué.

Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du G7 à ne pas encore être allé à Kiev depuis l'invasion russe lancée en février 2022. Il était régulièrement appelé à se rendre en Ukraine.