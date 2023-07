Le président israélien devant le Congrès américain sur fond de tensions

Reconnaissant un "débat animé" sur le projet de réforme judiciaire, il a parlé d'une "démocratie israélienne saine, forte et résiliente".

Isaac Herzog a été reçu mardi à la Maison Blanche par le président Joe Biden -- qui a salué la relation "indestructible" entre les Etats-Unis et Israël -- et n'a eu de cesse, durant cette visite de deux jours, de vanter la "force" de la démocratie dans l'Etat hébreu, sans nier les difficultés.

"Le président (Isaac Herzog) est un rare symbole d'unité dans une société polarisée et une valeur sûre pour Israël", a commenté mardi le plus haut élu démocrate à la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Gregory Meeks, saluant le fait qu'il "oeuvre pour amener toutes les parties à se rassembler et parvenir à un consensus" sur la réforme.

Sa visite, alors qu'Israël fête son 75e anniversaire, est l'occasion pour le tout Washington de mettre en avant son soutien "indéfectible" à l'allié israélien.

- Boycott -