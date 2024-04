Le procès de Donald Trump aura-t-il une influence sur les futures élections présidentielles? "Cela ralentira sa campagne"

Donald Trump est devenu lundi le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale, pour un procès à New York qui pourrait se conclure moins de six mois avant son duel électoral contre Joe Biden.

Ce procès, historique, peut-il influencer la course à la Maison Blanche dans son match face à Joe Biden, candidat à sa propre succession. Dans le RTL info 19h, notre correspondante à New York Fanny Chauvin est revenue sur ce point.

"Il y a un conflit d'agenda entre les impératifs politiques et judiciaires de Donald Trump", explique notre correspondante. "L'ancien président va devoir se rendre au tribunal 4 jours par semaine durant son procès, ce qui risque de ralentir sa campagne".

Cependant, hors de question de ralentir la cadence. "Il tiendra des meetings autour de New York et il utilisera ce procès comme une tribune médiatique. Ce qui l'inquiète, c'est l'exposition de sa vie sulfureuse, de ses écarts extra-conjugaux un an seulement après son mariage avec Mélania Trump, ce qui pourrait déplaire à son électorat plus conservateur".