Le sud-ouest du Mexique en alerte avec l'arrivée de l'ouragan John

L'ouragan John a touché terre dans le sud-ouest du Mexique, suscitant une alerte aux vents violents et aux pluies torrentielles et devrait bientôt se muer en tempête tropicale, après avoir été dégradé lundi soir à la catégorie 2.

"Ces pluies violentes vont probablement entraîner des inondations soudaines et des coulées de boue significatives et éventuellement catastrophiques et mortelles" dans les Etats du Chiapas, d'Oaxaca et de Guerrero, a ajouté le NHC.

Les autorités ont exhorté les habitants à se mettre à l'abri alors que les pluies et vents violents frappaient les plages près de Marquelia, dans l'Etat de Guerrero sur la côte pacifique, entre la station balnéaire de Puerto Escondido (Oaxaca) et celle d'Acapulco (Guerrero), dévastée il y a moins d'un an par un ouragan.

Le NHC a prévu dans un dernier avis à 9H00 GMT des vents de 110 km/h, après avoir atteint 200 km/h précédemment.

Une alerte à la tempête tropicale a été déclarée de l'est d'Acapulco jusqu'à Lagunas de Chacahua sur la côte Pacifique, selon la même source.