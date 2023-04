Le suspect de la fuite de documents secrets, un jeune militaire actif sur la toile

Depuis son arrestation jeudi, une poignée de photos du jeune homme tournent en boucle: sur l'une d'elles, on le voit en uniforme, l'allure un peu frêle, tenant un téléphone portable ; sur une autre, il a un visage enfantin, képi sur la tête, drapeau américain dans le dos.

Jack Teixeira s'est engagé au sein de la Garde nationale aérienne en septembre 2019 et a atteint le rang d'engagé première classe -- le troisième plus bas de la hiérarchie -- en mai 2022.

Jeudi après-midi, il a été arrêté sans incident chez lui à Dighton, une petite ville rurale au sud de Boston, dans l'Etat du Massachusetts (nord-est), des images aériennes le montrant vêtu d'un simple short et d'un tee-shirt, et reculant lentement, mains sur la tête, vers des agents armés et en tenue de camouflage.

A ce poste, il détenait une "habilitation de sécurité +Top secret+" accordée en 2021, et généralement conditionnée à la signature d'un accord de non-divulgation à vie.

Au sein de la base d'Otis, à Cape Cod, au sud de Boston, il était spécialiste en informatique et communication et travaillait en février 2023 sur des opérations de cyber-défense, d'après une déclaration sous serment d'un agent du FBI à l'appui des poursuites judiciaires.

Toujours d'après l'agent du FBI, Jack Teixeira a commencé en décembre dernier à publier des informations classifiées sur un groupe de discussion du réseau social Discord. Selon un témoin cité par l'agent, le but de ce groupe était "de discuter de géopolitique et de guerres passées et en cours".

Dans un premier temps, le suspect a posté des extraits de paragraphes de documents, avant de déposer des photographies des documents eux-mêmes.

Au fur et à mesure, les éléments ont commencé à circuler sur d'autres réseaux avant que des médias américains ne les découvrent. Ils ont mis Washington dans l'embarras en révélant les inquiétudes des services de renseignement américains sur la viabilité d'une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Il suggèrent aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud.

D'après des membres du groupe sur Discord cités sous couvert d'anonymat dans le Washington Post et le New York Times, Jack Teixeira voulait partager avec ses camarades sur internet des informations secrètes sur la guerre en Ukraine mais il ne se considérait pas comme un lanceur d'alerte.

"Il s'agissait seulement d'informer des gamins sur ce qui se passe dans le monde", selon l'un de ses amis, cité anonymement dans le Washington Post.

Selon le Washington Post, il a grandi dans une famille militaire, entre un beau-père qui a fait carrière dans l'armée et une mère qui a travaillé dans des associations d'aide aux vétérans.

"Beaucoup de gens se méfiaient de lui", a expliqué à CNN l'une de ses anciennes camarades de collège et lycée, Brooke Cleathero. "C'était plutôt un solitaire, et sa fascination pour la guerre et les armes à feu le mettait à l'écart".