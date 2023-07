Le whisky japonais victime de son succès, un siècle après sa naissance

La distillerie de whisky Yamazaki, la plus ancienne du Japon, fête ses cent ans cette année, alors que les bouteilles les plus renommées du pays atteignent des prix exorbitants, en raison d'une demande croissante et de pénuries durables.

Située au pied d'une montagne à proximité de Kyoto (ouest), la distillerie a été créée par Shinjiro Torii, le fondateur du groupe de boissons Suntory qui voulait élaborer un whisky adapté au palais japonais.