Les forêts de montagne disparaissent à un rythme qui s'accélère

L'exploitation forestière, les incendies et l'agriculture causent la disparition de forêts de montagnes à un rythme de plus en plus rapide, selon une nouvelle étude publiée vendredi.

Et le rythme de leur disparition s'accélère: les pertes récentes étaient 2,7 fois plus importantes qu'au début du siècle.

Mais au moins 78,1 millions d'hectares, soit 7,1% du total, ont disparu entre 2000 et 2018, ont-ils déterminé grâce aux données de satellites. Cela représente une zone plus grande que la taille du Texas.

Les auteurs de ces travaux alertent en particulier sur le fait que les zones les plus touchées (42% du total), et qui voient également l'accélération la plus importante, sont les forêts tropicales de montagne, qui abritent un trésor de diversité et sont le refuge de nombreuses espèces menacées.

"Les pertes dans les montagnes de forêt des zones tropicales augmentent très rapidement, davantage que dans les autres régions", a déclaré à l'AFP Zhenzhong Zeng, co-auteur de l'étude. "Et la biodiversité est très riche à ces endroits, donc l'impact est immense."

L'altitude et les fortes pentes ont historiquement limité l'exploitation de ces forêts par les humains, notent les chercheurs. Mais depuis le tournant du siècle, elles ont de plus en plus été ciblées pour leur bois et l'agriculture.