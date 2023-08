Les nouveaux dirigeants du Niger promettent une bonne coopération au Mali

Les voisins ouest-africains du Niger ont menacé d'utiliser "la force" si le président Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici dimanche.

Les nouveaux dirigeants du Niger sont donc à la recherche de nouveaux alliés depuis que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), dirigée par le président nigérian Bola Tinubu, a décidé de sanctions contre les putschistes qui ont renversé le président. Le Nigeria a notamment coupé son approvisionnement en électricité au Niger. Le Burkina Faso et le Mali, membres de la Cédéao et également sanctionnés à la suite de coups d'État, se sont rangés du côté des putschistes et ont mis en garde la Cédéao sur une intervention militaire au Niger.