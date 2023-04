Les vaccins contre le Covid-19 ont sauvé plus d'un million de vies en Europe, selon l'OMS

Les vaccins contre le coronavirus ont permis de sauver la vie de plus d'un million de personnes depuis la fin de l'année 2020 en Europe et dans les pays de l'ex-Union soviétique, selon un rapport scientifique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié lundi.

Les chiffres sont calculés sur base des taux de mortalité et des doses de vaccin administrées dans 26 pays. La plupart des personnes (96%) sauvées par les vaccins avaient plus de 60 ans, selon le rapport et un grand nombre de décès ont été évités, en particulier lors de la vague "omicron". Le nombre de vies sauvées par la vaccination au cours de cette période a été estimé à un peu moins de 570.000.

Le rapport indique, par ailleurs, que depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, il y a environ trois ans, plus de deux millions de personnes dans la zone de l'OMS Europe sont décédées des suites du Covid-19. Malgré cela, "plus d'un million de vies ont été sauvées" grâce aux vaccins, souligne l'organisation.

Face à ce constat, Richard Pebody, le directeur de l'OMS pour l'Europe, a réitéré son appel lundi pour que les personnes non vaccinées se fassent vacciner.

La région européenne de l'OMS comprend 53 pays, dont la Russie et plusieurs pays du Caucase et d'Asie centrale, en plus des Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.