L'Iran débute un exercice militaire dans la région du Golfe

Les forces aériennes iraniennes ont lancé un exercice militaire majeur après que les États-Unis ont envoyé des navires de guerre et des forces aériennes supplémentaires dans la région du Golfe.

Plus de 90 avions et drones de combat ont été déployés dans le Golfe et dans d'autres parties de l'Iran depuis dimanche, dans le cadre de ces manœuvres, ont rapporté les médias d'État iraniens lundi.

Le commandant en chef de l'armée Abdolrahim Mousavi a déclaré que l'exercice "protégerait l'indépendance, l'intégrité territoriale et les idéaux sacrés de la Révolution islamique", et a promis que l'armée de l'Air "défendrait résolument les intérêts de la grande nation iranienne".