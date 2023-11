L'Islande touchée par des centaines de petits séismes pendant la nuit

Une série de tremblements de terre continue de secouer l'Islande. Quelque 880 secousses ont été enregistrées dimanche par les autorités, entre minuit et 6 heures du matin, a rapporté la chaîne de télévision RUV.

Les craintes d'éruption volcanique subsistent sur la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de la capitale Reykjavik. Les autorités ont évacué la ville voisine de Grindavík, qui compte environ 3.700 habitants, et ont également fermé la piscine géothermique de Blue Lagoon, l'attraction touristique la plus célèbre du pays.

Les séismes et les soulèvements de terrain provoqués par l'intrusion de magma ont déjà endommagé des routes et des bâtiments à Grindavik et dans ses environs.