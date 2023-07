L'OMS envoie 18 millions de doses de vaccins contre la malaria dans 12 pays

La malaria "reste l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique", a-t-il affirmé à la presse. Chaque année, près de 500 millions d'enfants décèdent de cette pathologie dans cette région qui rassemble 95% des cas et 96% des victimes dans le monde en 2021.

Le premier vaccin contre la malaria a été testé au Ghana, au Kenya et au Malawi. Environ 1,6 million d'enfants ont été immunisés et ce dispositif est "sûr et efficace", diminuant le nombre d'infections et de décès. Près de 30 pays africains souhaitent désormais utiliser celui-ci. Les premières campagnes devraient atteindre des millions de personnes dès le début de l'année prochaine.