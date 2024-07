L'ONG Médecins sans frontières évacue son équipe de l'hôpital turc à Khartoum

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a décidé d'évacuer son équipe de l'hôpital turc situé à Khartoum, la capitale soudanaise. "La situation est devenue insoutenable", déplore la responsable de l'action d'urgence de MSF au Soudan, Claire Nicolet. "Ces 12 derniers mois, plusieurs incidents violents ont eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment et la vie de nos travailleurs est fréquemment menacée."

Le personnel de MSF a souvent été dérangé ces dernières années. De nombreux travailleurs ont été menacés par des arrestations. Au mois de juin, un membre de l'ONG a été arrêté dans l'hôpital par deux hommes armés, avant d'être sévèrement maltraité dans un endroit non localisé.

Une guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et l'organisation paramilitaire RSF (Rapid Support Forces), sous les ordres de Mohammed Hamdan Dagalo, déchire le pays africain depuis le mois d'avril 2023. L'hôpital turc se situe dans la région contrôlée par le RSF.

"Ce genre de violence à l'encontre de nos travailleurs est inacceptable", s'insurge Mme Nicolet. "Les hôpitaux et les institutions médicales doivent être protégés et les belligérants doivent les respecter en tant que refuges pour les malades et les blessés, où le personnel de santé peut fournir des soins médicaux en toute sécurité."

L'équipe était par ailleurs complètement épuisée, mais n'a pas pu être remplacée en raison des blocus des autorités soudanaises. Le personnel humanitaire et les fournitures médicales ne peuvent pas entrer dans les zones contrôlées par le RSF depuis dix mois. L'équipe a donc travaillé sans relâche dans l'hôpital au cours de cette période.

L'hôpital turc reste ouvert grâce à la présence du personnel du ministère de la Santé. Aucune opération ne pourra toutefois y être effectuée, maintenant que le personnel de l'ONG a été évacué. L'avenir de l'institution est, de ce fait, incertain.