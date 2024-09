A l'ONU, Zelensky accuse Poutine de vouloir frapper le nucléaire ukrainien

Il a souligné que la Russie avait détruit en deux ans et demi de conflit "80% du système énergétique" de son pays, alors que les forces armées russes bombardent quotidiennement les centrales électriques et hydrauliques ukrainiennes.

Dénonçant "les guerres coloniales et les complots des grandes puissances au détriment des petits" pays, M. Zelensky a martelé que "les Ukrainiens n'accepteront jamais" un éventuel accord de paix avec Moscou qui leur soit "imposé".

"Il ne peut y avoir de paix juste sans l'Ukraine", a-t-il affirmé.

Mardi, devant le Conseil de sécurité, il avait exhorté à forcer Moscou à faire la paix avec Kiev, provoquant une réplique cinglante du Kremlin: il est "impossible de forcer la Russie à la paix", selon son porte-parole Dmitri Peskov.

L'armée russe a affirmé mercredi avoir pris deux nouvelles localités dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et une frappe russe a fait au moins un mort et 15 blessés à Kramatorsk, également dans l'est de l'Ukraine.