L'orange de Floride, fruit emblématique en crise

Dans la famille de Vernon Hollingsworth, la culture d'orange se transmet de père en fils depuis plus de 150 ans et sa ferme, dans l'est de la Floride, est à la fois motif d'orgueil et d'inquiétude depuis le passage de l'ouragan Ian, en septembre, qui a lessivé sa récolte.

En cette matinée de début mars, l'agriculteur de 62 ans parcourt ses vergers sur son camion, indiquant ici ou là les dégâts provoqués par la tempête.