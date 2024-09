L'Ukraine dit avoir frappé deux dépôts de munitions et de missiles en Russie

Des images publiées sur les réseaux sociaux, dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité, montrent de très importantes explosions suivies de multiples détonations et de vastes nuages de fumée.

L'Ukraine a annoncé samedi avoir frappé deux depôts militaires de munitions et missiles dans le sud et l'ouest de la Russie, dont un site "clé" pour la logistique des forces russes, quelques jours après avoir revendiqué une attaque similaire.

Les autorités régionales de Krasnodar (sud-ouest) avaient auparavant ordonné des évacuations après le déclenchement d'un incendie lié à un drone ukrainien, celles de Tver (ouest) disant elles aussi avoir été attaquées.

Aucune n'avait cependant évoqué la cible de ces frappes, qui n'ont pas fait de victimes selon elles.

L'armée ukrainienne et les services de sécurité (SBU) ont frappé dans la nuit l'entrepôt de Tikhoretsk, dans la région de Krasnodar, selon un communiqué publié sur Telegram. Il s'agit de "l'une des trois plus grandes bases de stockages de munitions" en Russie et un "lieu clé" pour la logistique des troupes russes, a assuré l'armée de Kiev.

- 1.200 habitants évacués -

Veniamine Kondratiev, gouverneur de la région de Krasnodar, proche de l'Ukraine dont elle est séparée par la mer d'Azov, avait indiqué plus tôt que deux drones avaient été abattus par la défense antiaérienne.