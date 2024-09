Frappes ukrainiennes en Russie: deux bases militaires et un centre d'hébergement visés

L'Ukraine a annoncé samedi avoir frappé deux entrepôts militaires utilisés notamment pour stocker des munitions dans le sud et l'ouest de la Russie, dont un lieu "clé" pour la logistique des forces russes, quelques jours après avoir revendiqué des attaques similaires.

Des images publiées sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a à ce jour pas été totalement vérfiée, montrent de très importantes explosions suivies de multiples détonations et de vastes nuages de fumée.



L'armée ukrainienne et les services de sécurité (SBU) ont frappé dans la nuit l'entrepôt de Tikhoretsk, dans la région de Krasnodar, selon un communiqué publié sur Telegram. Il s'agit de "l'une des trois plus grandes bases de stockages de munitions" en Russie et un "lieu clé" pour la logistique des troupes russes, a assuré l'armée de Kiev.

Un centre d'hébergement temporaire pour les évacués d'une zone a également été ciblée par une attaque de drones ukrainiens. Le ministère russe de la Défense indique que 18 drones ont été abattus au-dessus de la région de Krasnodar, sur un total de 101 drones ukrainiens interceptés dans la nuit.



1.200 habitants évacués



Veniamine Kondratiev, gouverneur de la région de Krasnodar, proche de l'Ukraine dont elle est séparée par la mer d'Azov, avait indiqué plus tôt que deux drones avaient été abattus par la défense antiaérienne.