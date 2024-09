Tempête Boris: plus de 18.000 bâtiments et installations endommagés par des inondations en Pologne

Plus de 18.000 bâtiments et installations ont été endommagés ou détruits par les inondations causées par la tempête Boris en Pologne, selon les premières estimations présentées samedi par le gouvernement polonais, alors que certaines localités restent toujours menacées par les crues.

Le chef de la chancellerie du Premier ministre, Jan Grabiec, a annoncé que plus de 11.500 maisons individuelles et immeubles à plusieurs appartements, ainsi que plus de 6.000 bâtiments non-résidentiels, ont été touchés par les inondations.

Par ailleurs, environ 700 bâtiments et installations d'utilité publique comme "des écoles, des jardins d'enfants, des installations sportives, des bâtiments administratifs, d'aide sociale, des ponts et des routes" ont été détruits où endommagés par les eaux, a-t-il indiqué. Selon lui, 57.000 personnes ont été touchées directement par les inondations, parmi lesquelles plus de plus de 6.500 ont été évacuées.