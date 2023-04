Miguel Diaz-Canel, un "homme du système" au service de la transition cubaine

Miguel Diaz-Canel, un ingénieur en électronique de 62 ans, souvent vu en jeans et adepte des réseaux sociaux, assure depuis 2018 la délicate transition à Cuba entre les leaders historiques de la révolution et la nouvelle génération qu'il incarne.

Celui qui est devenu le premier président civil de l'île caribéenne en plus de six décennies en prenant la relève de Raul Castro (2008-2018), a été réélu mercredi pour un second et dernier mandat de cinq ans à la tête d'un pays où toute opposition est illégale.