MSF appelle à un sursaut international face à la situation "alarmante" au Nord-Kivu

Les combats entre les rebelles du M23 (pour "Mouvement du 23 mars") et l'armée congolaise se sont amplifiés en mai dernier. La population a fui les affrontements, se réfugiant dans d'autres familles ou des campements de fortune. Le manque d'eau potable et de latrines dans les différents sites accueillant des déplacés a entraîné l'apparition et la propagation de la rougeole et du choléra. Des familles entières subissent ainsi intempéries, épidémies mais aussi violences sexuelles, constate l'ONG.

Le déplacement des lignes de front et les problèmes d'approvisionnement en médicaments ont rendu l'accès aux soins difficile. La détérioration sanitaire couplée à la crise économique récente ont également pour conséquence d'augmenter l'insécurité alimentaire. La proportion d'enfants malnutris a ainsi bondi de 70% par rapport à 2021.