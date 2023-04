Plus de 200 militaires belges au Mississippi pour l'exercice Southern Strike

Plus de 200 militaires belges, issus des composantes Terre, Air et médicale, sont engagés pour trois semaines dans un exercice multinational qui se déroule dans l'État américain de Mississippi (sud) sous l'appellation de Southern Strike, a-t-on appris mardi de sources militaires.

Il s'agit de la première participation belge à cet exercice renommé, selon le Régiment des Opérations spéciales ("Special Operation Regiment", SOR), qui y voit une reconnaissance du fait qu'il est considéré comme un partenaire compétent et fiable par les pays partenaires et plus particulièrement au sein de la communauté internationale des SOF (forces spéciales).

L'exercice se déroule du 7 au 30 avril au "Gulfport Combat Readiness Training Center" (CRTC), géré par l'Air National Guard (ANG) du Mississippi, ont précisé ces sources à l'agence Belga.