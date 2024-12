Proclamation de la loi martiale en Corée du Sud: le président s'excuse... mais ne démissionne pas

"Je ne fuirai pas mes responsabilités légales et politiques concernant la déclaration de la loi martiale", a-t-il dit.

Le chef du PPP, Han Dong-hoon, a aussitôt affirmé qu'"une démission anticipée du président est inévitable", l'exercice normal de ses fonctions étant selon lui "impossible dans ces circonstances". Mais le PPP est divisé sur la question. A l'issue d'une réunion dans la nuit de vendredi à samedi, une majorité de députés du parti s'en sont tenus à la ligne officielle selon laquelle ils bloqueront la destitution, contre l'avis de leur chef M. Han.

L'Assemblée nationale doit se prononcer à 17H00 locales (09H00 heure belge) sur la motion de destitution. L'impopulaire président conservateur est accusé par l'opposition d'avoir ébranlé la jeune démocratie sud-coréenne en imposant par surprise la loi martiale, avant de faire marche-arrière à peine six heures plus tard sous la pression des députés et de la rue.

Vendredi soir, environ 15.000 manifestants se sont massés devant l'Assemblée nationale pour réclamer le départ de M. Yoon et son arrestation. Certains sont restés toute la nuit.

De nouvelles manifestations sont prévues samedi après-midi devant le Parlement et dans le centre-ville de Séoul. Les organisateurs ont dit prévoir 200.000 participants et la police "des dizaines de milliers".