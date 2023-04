Sondage: près de trois Français sur quatre mécontents d'Emmanuel Macron

Selon ce baromètre mensuel, seulement 26% des personnes interrogées se disent satisfaites du chef de l'Etat, soit une baisse de deux points par rapport au mois de mars. Ce n'est toutefois pas le plus bas niveau pour M. Macron, qui évoluait à 23% d'opinions positives en décembre 2018, au plus fort de la crise des gilets jaunes.

Enquête menée en ligne du 14 au 21 avril auprès d'un échantillon de 1.955 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1 et 2,3 points.