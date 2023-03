Sous une chaleur extrême, importants incendies dans le nord-est de l'Argentine

Des centaines de pompiers luttent depuis ce week-end dans les provinces du nord-est de l'Argentine contre des incendies qui ont déjà détruit, sans faire de victimes, plus de 6.000 hectares de végétation, attisés par le vent et des chaleurs record.

Le principal de ces incendies, dans le nord de la province de Corrientes, vers Villa Olivari et Ituzaingo (1.000 km de Buenos Aires), est "le plus important de la saison" à ce jour, avec un périmètre de 10 à 12 km, selon le directeur-adjoint de la Défense civile, Bruno Lovinson. Il était contenu lundi soir mais un vent changeant a contraint à une nuit supplémentaire de lutte.

Sur une dizaine de foyers depuis dimanche dans les provinces de Corrientes (d'une superficie égale à trois fois la Belgique) et d'Entre-Rios (deux fois et demie), trois restaient actifs mardi, selon le Service national de gestion du feu (SNMF). Huit autres étaient soit contenus, soit maîtrisés.

Plus de 300 pompiers ont été déployés depuis le week-end face à ces divers foyers, appuyés par des moyens aériens.

Les feux de forêt ou de prairie sont fréquents en Argentine l'été, facilités par la sécheresse qui y sévit depuis trois ans, en partie liée au phénomène climatique La Nina.

Rien qu'en janvier, plus de 600 incendies ont été ainsi recensés dans la province de Corrientes, détruisant près de 30.000 hectares de végétation, selon l'Institut national agricole (INTA). Et 100.000 depuis le début de l'année, en grande partie de la végétation de zone humide et d'estuaire.