Aura-t-on un gouvernement fédéral avant 2025? La réponse amère de Bart De Wever

Après deux mois de négociations, la N-VA et Vooruit sont parvenus à un accord à Anvers pour former une majorité bipartite. À cette occasion, Kathleen Van Brempt pour Vooruit et Bart De Wever pour la N-VA ont tenu une conférence de presse ce samedi matin. À la sortie, ce dernier a évoqué les négociations fédérales. Voici ce qu'il a déclaré.

Et selon le président de la N-VA, ça n'avance pas. "Je devrai donc prêter serment comme bourgmestre le 2 janvier, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire, j'ai fait de mon mieux et c'est comme ça. Je serai d'abord bourgmestre et puis on verra", a ajouté le potentiel futur Premier ministre.

Quand notre confrère de la télévision flamande demande à ce dernier s'il a "encore envie des négociations fédérales", il répond… en français: "À l'enthousiasme nul n'est tenu." On peut imaginer qu'il voulait dire "à l'impossible nul n'est tenu". Le message est passé.