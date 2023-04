Taïwan détecte huit navires de guerre et 42 avions de chasse autour de l'île

Huit navires de guerre et 42 avions de chasse chinois ont été détectés samedi par le ministère taïwanais de la Défense autour de l'île, au premier jour d'exercices militaires de Pékin dans le détroit de Taïwan. Vingt-neuf avions ont dépassé la ligne médiane qui sépare la Chine de Taïwan, a précisé le ministère, dénonçant des "actions irrationnelles".

L'armée chinoise a lancé samedi trois jours d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan, sur fond de tensions avec l'île après une rencontre aux Etats-Unis de sa présidente Tsai Ing-wen et du troisième personnage de l'Etat américain, Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants.

Taïwan fait face à un "expansionnisme autoritaire" de la part de la Chine, a dénoncé la présidente Tsai Ing-wen. "Ces dernières années, nous avons été confrontés à un expansionnisme autoritaire continu", a relevé Mme Tsai, ajoutant que Taïwan "continuerait à travailler avec les États-Unis et d'autres pays (...) pour défendre les valeurs de liberté et de démocratie".

"Le commandement du théâtre d'opérations Est de l'Armée populaire de libération organisera du 8 au 10 avril un exercice de préparation dans le détroit de Taïwan, dans les parties nord et sud de l'île, et l'espace aérien à l'est de l'île de Taïwan", indique un communiqué de l'armée chinoise.

Ces manoeuvres comprennent également des "patrouilles", selon l'armée chinoise.

Des exercices à tirs réels se tiendront lundi dans le détroit de Taïwan à proximité des côtes du Fujian (est), la province qui fait face à l'île, ont par ailleurs indiqué les autorités maritimes locales.