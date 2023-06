Takashi Murakami, star mondiale du pinceau aux algorithmes, méfiant face à l'IA

Il jongle avec les NFT et l'univers virtuel, dresse des ponts entre l'art traditionnel, la pop culture et les jeux vidéo. Pourtant, à 61 ans, Takashi Murakami, star mondiale de la peinture, confesse une certaine "crainte" face à l'intelligence artificielle.

Comme "avec l'arrivée de l'Apple II (un des premiers ordinateurs personnels, NDLR)", qui a conduit à l'éviction de leurs aînés par de jeunes professionnels du design, "le changement de génération sera drastique", ajoute-t-il, en japonais, le visage serein et concentré.

Le même scénario risque de se reproduire "dans un ou deux ans, dans le monde de l'art visuel mais aussi ailleurs, avec l'arrivée de gens qui savent utiliser l'IA", poursuit-il.

Installé devant sa dernière fresque monumentale de 23 mètres de long sur 5 mètres de haut, cheveux noués et barbe poivre et sel, il est assis bien droit, vêtu d'un bermuda et d'une veste qu'ils a lui-même dessinés.