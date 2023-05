Tentative de retour au calme, avec une extension de la trêve en vue

La police a été déployée pour maintenir l'ordre à Khartoum et Omdurman, selon des témoins cités par l'agence dpa. Mais des pillages et des tirs sporadiques restent signalés, selon un journaliste présent à Khartoum.

Tant l'armée régulière du Soudan que les forces paramilitaires assurent qu'elles sont en faveur de l'extension d'une "trêve humanitaire" de 72 heures de plus à partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi.

Le porte-parole des paramilitaires baptisé Forces de soutien rapide (FSR) a assuré que le groupe répondait aux appels internationaux et domestiques pour "ouvrir des corridors humanitaires" et permettre aux civils "d'atteindre des zones sûres". selon cette faction, l'extension d'un cessez-le-feu est le résultat des efforts de médiation par les USA et l'Arabie saoudite.

Martin Griffiths, responsable pour les affaires humanitaires de l'ONU, a déclaré dimanche que la "situation humanitaire atteint un point de rupture" dans le pays.