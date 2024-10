Trois civils tués dans des frappes israéliennes à Damas, selon un média d'Etat syrien

Trois civils ont été tués et neuf autres ont été blessés dans des frappes israéliennes qui ont visé Damas mardi à l'aube, a indiqué un média officiel syrien.

Dans le quartier de Mezzeh, où sont situés des bâtiments de la sécurité syrienne et des ambassades, un correspondant de l'AFP a vu deux minibus réduits en cendres.

"Trois civils ont été tués et neuf autres blessés", a ajouté l'agence qui a fait état d'importants dégâts matériels.

"L'ennemi israélien a lancé une agression aérienne avec des avions de guerre et des drones depuis le Golan syrien occupé, visant plusieurs lieux de Damas", a déclaré l'agence de presse officielle Sana.

"Nous avons entendu une violente explosion, j'ai été projeté hors de mon lit sur le sol, et quelques secondes plus tard nous avons entendu des gens pleurer et crier", a raconté un habitant d'un immeuble touché, se présentant comme Abou Mohammad.

Une journaliste figure parmi les tués, selon la télévision d'Etat qui a déclaré "pleurer la mort de la présentatrice Safaa Ahmad, martyre de l'agression israélienne contre la capitale Damas".

Des correspondants de l'AFP ont dit avoir entendu de lourdes explosions à quatre reprises.

Depuis que la guerre civile a éclaté en 2011 en Syrie, Israël a conduit des centaines de raids sur le pays, visant des positions de l'armée syrienne et du Hezbollah pro-iranien, allié du président syrien Bachar al-Assad.